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В Киеве дерущиеся пассажир и контролер трамвая заблокировали дорогу: видео ЧП

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Киев, Среда 03 ноября 2021 19:52
В Киеве дерущиеся пассажир и контролер трамвая заблокировали дорогу: видео ЧП Коллаж РБК-Украина: в Киеве подрались кондуктор с пассажиром трамвая
Автор: Роман Мирончук

В Киеве заметили контролера, который устроил драку с пассажиром на остановке, которая находится на дороге. Из-за этого машинам пришлось ждать, пока трамвай закроет дверь.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Конфликт контролера и пассажира в трамвае. Похоже, что из-за карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

На видео видно, как контролер стоит у двери не пускает в салон трамвая мужчину с двумя пакетами, на котором нет маски. Это все снимает водитель авто, который за всем наблюдает и ждет.

В правилах дорожного движения говорится, что водитель транспортного средства должен остановится, чтобы уступить дорогу пассажирам, которые идут к отрытым дверям трамвая или выходят из него, если высадка/посадка проводится с проезжей части.

Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери.

Напомним, в Киеве возникла массовая драка из-за места в очереди возле "Киев Фуд Маркета". Несколько парней били друг друга кулаками по лицу. Кроме того, одного даже повалили на землю. Потом уже драка переместилась к припаркованным рядом авто, владельцам которых это не понравилось.

Ранее в Харькове водитель "евробляхи" устроил разборки с полицией. Инцидент попал на видео.

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