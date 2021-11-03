В Киеве дерущиеся пассажир и контролер трамвая заблокировали дорогу: видео ЧП

В Киеве заметили контролера, который устроил драку с пассажиром на остановке, которая находится на дороге. Из-за этого машинам пришлось ждать, пока трамвай закроет дверь.

"Конфликт контролера и пассажира в трамвае. Похоже, что из-за карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

На видео видно, как контролер стоит у двери не пускает в салон трамвая мужчину с двумя пакетами, на котором нет маски. Это все снимает водитель авто, который за всем наблюдает и ждет.

В правилах дорожного движения говорится, что водитель транспортного средства должен остановится, чтобы уступить дорогу пассажирам, которые идут к отрытым дверям трамвая или выходят из него, если высадка/посадка проводится с проезжей части.

Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери.