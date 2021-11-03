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У Києві пасажир і контролер трамвая побились та заблокували дорогу: відео НП

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Київ , Середа 03 листопада 2021 19:52
У Києві пасажир і контролер трамвая побились та заблокували дорогу: відео НП Колаж РБК-Україна: у Києві побилися кондуктор з пасажиром трамвая
Автор: Роман Мирончук

У Києві помітили контролера, який влаштував бійку з пасажиром на зупинці, яка знаходиться на дорозі. Через це машинам довелося чекати, поки трамвай закриє двері.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

"Конфлікт контролера і пасажира в трамваї. Схоже, що через карантинні обмеження", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як контролер стоїть біля дверей не пускає в салон трамвая чоловіка з двома пакетами, на якому немає маски. Це все знімає водій авто, який за всім спостерігає і чекає.

У правилах дорожнього руху говориться, що водій транспортного засобу повинен зупиниться, щоб дати дорогу пасажирам, які йдуть до відритих дверей трамвая або виходять з нього, якщо висадка/посадка проводиться з проїжджої частини.

Продовжувати рух дозволяється тільки тоді, коли пішоходи покинуть проїжджу частину і в трамваї закриються двері.

Нагадаємо, в Києві виникла масова бійка через місце в черзі біля "Київ Фуд маркету". Кілька хлопців били один одного кулаками по обличчю. Крім того, одного навіть повалили на землю. Потім вже бійка перемістилася до припаркованих поруч авто, власникам яких це не сподобалося.

Раніше в Харкові водій "євробляхи" влаштував розбірки з поліцією. Інцидент потрапив на відео.

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