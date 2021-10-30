В Киеве возникла массовая драка из-за места в очереди: видео разборок
В Киеве ночью произошла массовая драка между группой молодых парней. В частности, разборки возникли из-за того, что молодые люди не поделили место в очереди.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел в ночь на 30 октября возле "Киев Фуд Маркета". Отмечается, что причиной побоища стало спорное место в очереди.
На видео видно, что очередь довольно не маленькая. Поэтому и драка не была похожа на обычные толкания.
"Дрались изрядно", - говорится под видео.
Также на кадрах можно увидеть, как сразу несколько парней бьют друг друга кулаками по лицу. Кроме того, одного даже повалили на землю. Потом уже драка переместилась к припаркованных рядом иномарок, но их владельцам это не понравилось.
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