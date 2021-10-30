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В Киеве возникла массовая драка из-за места в очереди: видео разборок

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Киев, Суббота 30 октября 2021 20:15
В Киеве возникла массовая драка из-за места в очереди: видео разборок Из-за места в очереди подрались молодые люди (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве ночью произошла массовая драка между группой молодых парней. В частности, разборки возникли из-за того, что молодые люди не поделили место в очереди.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел в ночь на 30 октября возле "Киев Фуд Маркета". Отмечается, что причиной побоища стало спорное место в очереди.

На видео видно, что очередь довольно не маленькая. Поэтому и драка не была похожа на обычные толкания.

"Дрались изрядно", - говорится под видео.

Также на кадрах можно увидеть, как сразу несколько парней бьют друг друга кулаками по лицу. Кроме того, одного даже повалили на землю. Потом уже драка переместилась к припаркованных рядом иномарок, но их владельцам это не понравилось.

Ранее мы сообщали, что в Харькове водитель "євробляхи" устроил разборки с полицией. Отмечается, что правоохранители остановили "евробляху", и в процессе общения с водителем почувствовали, что он мог быть под наркотиками или пьян. Однако, мужчине это не понравилось и он начал бросаться на всех подряд.

Также мы писали, что в Днепре мужчина во время драки на улице бросил камень в лицо 2-летнему ребенку. В частности, как выяснилось, в разгаре драки 29-летний гражданин ударил кастетом своего знакомого, а также бросил камень в лицо ребенку женщины, которая также участвовала в драке.

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