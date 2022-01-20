В Киеве на День Соборности выстроят "живую цепь": программа мероприятий

День Соборности ежегодной отмечается 22 января. По случаю праздника в Киеве запланированы различные мероприятия, выставки, акции и т.д.
План мероприятий утвердила КГГА.
22 января к памятникам Т. Г. Шевченко и М. С. Грушевскому торжественно возложат цветы.
Также 22 января в городе пройдет акция "Живая цепь Соборности", которая состоится на мосту Патона.
21-22 января по всем районам Киева пройдут торжества по случаю Дня Соборности Украины.
До 25 января киевляне и гости столицы могут посетить книжную выставку "Соборная Украина: от идеи к жизни", которая пройдет в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".
20 января в Публичной библиотеке имени Леси Украинки для взрослых проходит лекция "День Соборности Украины".
Также 20 января в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" можно посетить фотовыставку "Украина - единственная!".
21 января в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей проведут час государственности "Нам беречь тебя, Соборную и Единую".
22 января религиозные общины столицы будут проводить молебны за единство Украинского государства.
С 17 по 22 января в учебных заведениях Киева пройдут тематические уроки, встречи, экскурсии, акции и т.д.
21 января в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" пройдет литературно-музыкальная композиция "Соборная страна навеки едина!"
С 18 по 22 января пройдет городской этап всеукраинского фотоконкурса "Украина - это мы!".
21 января в музее "Становление украинской нации" состоится мероприятие "Соборная Украина - мое Достоинство".
С 21 января по 6 февраля в читальном зале Государственного архива будет проходить выставка архивных документов.
Напомним, появился календарь церковных праздников и постов на февраль 2022. Украинцев ждет много важных и интересных дат.
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