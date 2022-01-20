В Киеве на День Соборности выстроят "живую цепь": программа мероприятий

22 января к памятникам Т. Г. Шевченко и М. С. Грушевскому торжественно возложат цветы.

Также 22 января в городе пройдет акция "Живая цепь Соборности", которая состоится на мосту Патона.

21-22 января по всем районам Киева пройдут торжества по случаю Дня Соборности Украины.

До 25 января киевляне и гости столицы могут посетить книжную выставку "Соборная Украина: от идеи к жизни", которая пройдет в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".

20 января в Публичной библиотеке имени Леси Украинки для взрослых проходит лекция "День Соборности Украины".

Также 20 января в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" можно посетить фотовыставку "Украина - единственная!".

21 января в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей проведут час государственности "Нам беречь тебя, Соборную и Единую".

22 января религиозные общины столицы будут проводить молебны за единство Украинского государства.

С 17 по 22 января в учебных заведениях Киева пройдут тематические уроки, встречи, экскурсии, акции и т.д.

21 января в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" пройдет литературно-музыкальная композиция "Соборная страна навеки едина!"

С 18 по 22 января пройдет городской этап всеукраинского фотоконкурса "Украина - это мы!".

21 января в музее "Становление украинской нации" состоится мероприятие "Соборная Украина - мое Достоинство".

С 21 января по 6 февраля в читальном зале Государственного архива будет проходить выставка архивных документов.