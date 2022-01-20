У Києві на День Соборності збудують "живий ланцюг": програма заходів

22 січня до пам'ятників Т.Г. Шевченка та м. с. Грушевському урочисто покладуть квіти.

Також 22 січня у місті пройде акція "живий ланцюг Соборності", яка відбудеться на мосту Патона.

21-22 січня по всіх районах Києва пройдуть урочистості з нагоди Дня Соборності України.

До 25 січня кияни та гості столиці можуть відвідати книжкову виставку "Соборна Україна: від ідеї до життя", яка пройде в міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія".

20 січня у публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих проходить лекція "День Соборності України".

Також 20 січня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" можна відвідати фотовиставку "Україна - єдина!".

21 січня в Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченко для дітей проведуть годину державності "Нам берегти тебе, Соборну і Єдину".

22 січня Релігійні громади столиці проводитимуть молебні за єдність української держави.

Со 17 по 22 січня у навчальних закладах Києва пройдуть тематичні уроки, зустрічі, екскурсії, акції і т. д.

21 січня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" пройде літературно-музична композиція "Соборна країна навіки єдина!".

З 18 по 22 січня пройде міський етап всеукраїнського фотоконкурсу "Україна - це ми!".

21 січня у музеї "Становлення української нації" відбудеться захід "Соборна Україна - моя гідність".

З 21 січня по 6 лютого у читальному залі Державного архіву проходитиме виставка архівних документів.