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В Киеве дедушка кушал хлеб с мемориала памяти жертв Голодомора (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", где сегодня собрались люди для чествования памяти погибших, зажигали лампадки и приносили цветы и продукты к скульптуре "Горькая память детства", один пожилой мужчина собирал оставленный хлеб и ел.

Происходящее сняли на видео очевидцы, и кадры разместили в сети.

Инцидент 27 ноября происходил уже после завершения официальных поминальных мероприятий в День памяти жертв голодомора-геноцида украинского народа.

Как видно на ролике, мужчина весьма преклонного возраста ходил вокруг скульптуры, и брал из принесенного людьми обилия продуктов яблоки и другие яства, которые затем клал в свою сумку.

Также пенсионер кушал хлеб, взятый прямо с Мемориала.

Дедушка собирал продукты и ел хлеб с Мемориала жертв Голодомора в Киеве 27 ноября (фото: скриншот с видео)

Другие люди замечаний пожилому мужчине не делали, и тот продолжал заниматься таким сбором провизии.

Видео: в Киеве пожилой мужчина ел хлеб с Мемориала жертв Голодомора

Отметим, около недели назад под Луцком на свалку выбросили гору испорченного хлеба, что очень возмутило сеть.

Напомним, ранее Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности.

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