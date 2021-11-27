В Киеве дедушка кушал хлеб с мемориала памяти жертв Голодомора (видео)

Инцидент 27 ноября происходил уже после завершения официальных поминальных мероприятий в День памяти жертв голодомора-геноцида украинского народа.

Как видно на ролике, мужчина весьма преклонного возраста ходил вокруг скульптуры, и брал из принесенного людьми обилия продуктов яблоки и другие яства, которые затем клал в свою сумку.

Также пенсионер кушал хлеб, взятый прямо с Мемориала.

Дедушка собирал продукты и ел хлеб с Мемориала жертв Голодомора в Киеве 27 ноября (фото: скриншот с видео)

Другие люди замечаний пожилому мужчине не делали, и тот продолжал заниматься таким сбором провизии.

Видео: в Киеве пожилой мужчина ел хлеб с Мемориала жертв Голодомора