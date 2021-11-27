У Києві дідусь їв хліб з меморіалу пам'яті жертв Голодомору (відео)

У Києві на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", де сьогодні зібралися люди для вшанування пам'яті загиблих, запалювали лампадки і приносили квіти та продукти до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", один літній чоловік збирав залишений хліб та їв.
Те, що відбувається, зняли на відео очевидці, і кадри розмістили в мережі.
Інцидент 27 листопада відбувався вже після завершення офіційних поминальних заходів у День пам'яті жертв Голодомору-геноциду українського народу.
Як видно на ролику, чоловік дуже похилого віку ходив навколо скульптури, і брав з принесеної людьми великої кількості продуктів яблука та інші страви, які потім клав у свою сумку.
Також пенсіонер їв хліб, взятий прямо з Меморіалу.
Дідусь збирав продукти і їв хліб з Меморіалу жертв Голодомору в Києві 27 листопада (фото: скріншот з відео)
Інші люди зауважень літньому чоловікові не робили, і той продовжував займатися таким збиранням провізії.
Відео: у Києві літній чоловік їв хліб з Меморіалу жертв Голодомору
Зазначимо, що близько тижня тому під Луцьком на смітник викинули гору зіпсованого хліба, що дуже обурило мережу.
Нагадаємо, раніше Держстат назвав кількість українців за межею бідності.