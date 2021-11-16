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Под Луцком на свалку выбросили гору испорченного хлеба: "это такие голодные и так денег нет" (видео)

Новина українською →
Волынская область, Вторник 16 ноября 2021 14:58
Под Луцком на свалку выбросили гору испорченного хлеба: "это такие голодные и так денег нет" (видео) Под Луцком на свалку выбросили гору хлеба (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Возле села Борохов Луцкого района на свалку выбросили горы испорченного хлеба. В сети местные жители возмущаются инциденту.

Видео в Facebook опубликовал местный житель Андрей Величко.

Так, на видео видно, что мужчина побывал на свалке и его возмутило то, что жители Луцка выбрасывают хлеб.

"Вот видите, как хорошо Луцк потребляет хлеб. Это такие голодные? Это денег в государстве нет?",- сказал Андрей Величко.

Также на кадрах можно увидеть две большие горы хлеба. Кроме того, многие продукты были упакованы.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что люди безответственно потребляют продукты.

  • Какой ужас! Можно же на свиноферму завести, а не вот так выбрасывать;
  • Неужели нельзя было людям бесплатно отдать;
  • Смотреть нельзя, слезы наворачиваются;
  • Это просто ужас! Это куда же его в Луцке так выбросили, а главное зачем;
  • В торговых точках заказывают хлеб для ассортимента. Покупательная способность населения низкая. Просроченный хлеб возвращают производителю. А что производитель с ним делает вы видите.

Ранее мы сообщали, что в Украине подскочит в цене хлеб но его качество может ухудшиться.

Также мы писали, что в Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью.

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