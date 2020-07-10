В Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователи

Пенсионеру уже 2 года водители на дорогах Киева и области помогают починить авто или дают бензин
В Киеве дедушка уже около двух лет на дорогах просит неравнодушных водителей помочь деньгами на ремонт своей легковушки "Жигули" или поделиться бензином.
Об этом 10 июля журналист и основатель группы "dtp.kiev.ua" Влад Антонов рассказал в своем Facebook.
"Дедушка фрилансер опять на дороге, снова сломалось авто и кончился бензин.
Кто может, помогаем", - говорится в публикации.
Отмечается, что этого пожилого человека нередко можно увидеть в Киеве и области. Его машина якобы постоянно требует ремонта, на дороге ломается или заканчивается бензин. Тогда пенсионер становится возле авто, а проезжающие мимо водители останавливаются и предлагают свою помощь.
В Киеве дедушка на "Жигулях" уже 2 года "подрабатывает" на дорогах (фото: facebook.com/vlad.life)
В комментариях пользователи сети по-доброму иронизируют над такой практикой и расхваливают дедушку за креативность. Как написал один из юзеров, пенсионер рассказывал, что его семья в Одессе, а у него топливо закончилось и "это был май месяц, уже июль - и не может уехать".
Фото: скрин комментариев facebook.com/vlad.life
Ранее сообщалось, что пост в сети изменил жизнь украинского пенсионера, который стоял в переходе с табличкой.
Напомним, что украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет, но есть одно "но".