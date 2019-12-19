Стоял в переходе с табличкой: пост в сети изменил жизнь украинского пенсионера (видео)

Пенсионера взяли на работу после поста в сети (Фото: коллаж РБК-Украина)

Пенсионер предлагал услуги портного в метро в Киеве, и неравнодушная прохожая решила помочь

Пенсионер в киевском метро с табличкой-объявлением "Шью мужские костюмы" обратил на себя внимание случайной прохожей, которая не осталась равнодушной и разместила в сети пост о 73-летнем дедушке. Сообщение быстро набрало более 10 тысяч шеров, и теперь портного пригласили на работу в ателье. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мастерство Александра Поремского высоко оценили на новом месте, и мужчина с 50-летним стажем стал настоящим "кладом информации".

По словам владелицы ателье Ксении Чамлай, уже запланирована разработка вместе с ним новых моделей, организация мастер-классов.

Поремский еще в 1969 году пошел в ученики портного, шил брюки, костюмы и пальто. Мастер работал в Киеве с такими знаменитыми модельерами, как Михаил Воронин и Владимир Несмиян.

Дедушка рассказал, что уже 13 лет на пенсии, и возвращение к любимому делу стало для него настоящим счастьем.

"Вдруг такое предложение, где я нужен, востребована моя профессия и мои знания", - говорит Поремский.

Также Александр Федорович признается, что встреча с киевлянкой в переходе на станции метро "Позняки" стала для него судьбоносной, и решил обязательно найти девушку и поблагодарить свою спасительницу. А выйти тогда с табличкой в руках его подтолкнула крайняя нужда.

Киевлянка решила помочь пенсионеру, который в переходе стоял с табличкой и предлагал услуги портного (Фото: скрин facebook.com/x.ellga)

Так как у пенсионера нет профиля в соцсетях, найти ту самую девушку ему удалось снова таки в том переходе, и взять ту табличку, чтобы его можно было узнать.

"Я видела, что у вас все круто! Я рада так, что смогла помочь человеку", - сказала Ольга после встречи с Поремским.

"Очень круто! Такое закрутилось. Это все с вашей легкой руки", - признался пенсионер-модельер и договорился о новой встрече, чтобы поделиться успехом.

Видео: Пенсионера-портного в Киеве взяли на работу в ателье после поста в сети