ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет: но есть одно "но"

Пятница 10 июля 2020 12:24
Украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет: но есть одно "но"
Пенсия в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

На пенсию украинцам скоро можно будет выходить раньше 60 лет

Украинцы смогут выходить на пенсию досрочно, то есть до того, как им исполнится 60 лет. Такую возможность правительство предоставит всем, независимо от рода занятий. Для выхода на пенсию необходимо накопить определенный стаж.

Такая возможность появится современных украинцев в 2028 году по завершению пенсионной реформы по увеличению страхового стажа. С этого момента все украинцы со стажем 40 лет смогут выйти на заслуженный отдых до 60 лет.

Так, в редакцию газеты "Пенсионный курьер", №25 (891) обратилась женщина 1962 года рождения, у которой на сегодня есть 40 лет стажа. Она задала вопрос, сможет ли она пойти на пенсию раньше.

"Нет, только в 60 лет. При наличии 40 лет стажа независимо от возраста можно будет пойти на пенсию только с 2028 года" - рассказала ей Галина Мастюгина, замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что в Украине для выхода на пенсию в 60 лет сейчас нужно иметь 27 лет страхового стажа. К 2028-му эта цифра возрастет до 35-ти обязательных лет.

Отметим, что ранее Конституционный суд Украины отменил постановление, согласно которому "льготный возраст 45, 50 и 55 лет" хотели забрать у людей занятых на тяжелых и опасных работах, матерей-героинь и прочих категорий. Теперь они по-прежнему могут выходить на заслуженный отдых раньше времени, то есть до 60 лет.

Ранее мы писали, что пенсионерам в Украине снова повысили выплаты, причем прибавку получит ряд категорий.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пенсии
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь