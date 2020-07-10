У Києві дідусь на авто придумав оригінальний спосіб підробітку: скоро будуть послідовники

У Києві дідусь вже близько двох років на дорогах просить небайдужих водіїв допомогти грішми на ремонт свого легковика "Жигулі" або поділитися бензином.

Про це 10 липня журналіст і засновник групи "dtp.kiev.ua" Влад Антонов розповів у своєму Facebook.

"Дідусь фрілансер знову на дорозі, знову зламалося авто і закінчився бензин. Хто може, допомагаємо", - йдеться у публікації.

Зазначається, що цього літнього чоловіка нерідко можна побачити в Києві та області. Його машина нібито постійно потребує ремонту, на дорозі ламається або закінчується бензин. Тоді пенсіонер стає біля авто, а проїжджаючі повз водії зупиняються і пропонують свою допомогу.

У Києві дідусь на "Жигулях" вже 2 роки "підробляє" на дорогах (фото: facebook.com/vlad.life)

У коментарях користувачі мережі по-доброму іронізують над такою практикою і розхвалюють дідуся за креативність. Як написав один з юзерів, пенсіонер розповідав, що його родина в Одесі, а у нього закінчилося паливо і "це був травень місяць, вже липень - і не може виїхати".

А "жига" доглянута, молодець дідусь.

Якщо так його піарити, скоро з'являться послідовники на всіх дорогах.

Але він красень. Стартап яскравий. Реально круто придумав.

Поки унікум.

Креативний дідусь.

Він вже напевно десяту цистерну закопану на городі заповнює!

Фото: скрін коментарів facebook.com/vlad.life

Раніше повідомлялося, що пост у мережі змінив життя українського пенсіонера, який стояв у переході з табличкою.

Нагадаємо, що українці зможуть виходити на пенсію раніше 60 років, але є одне "але".