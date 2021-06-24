В Киеве чудом спасли девочку, которую уносило течение в опасном месте на пляже

В Киеве девочка чуть не утонула, попав в сильное течение на пляже - обессиленного ребенка в реке спасти только благодаря тому, что рядом случайно оказались сотрудники столичного управления ГСЧС, которые отправились на поиски тела утопленника в этом районе.

Речь идет о пляже под Пешеходным мостом в Днепровском районе столицы. Сегодня туда отправились спасатели и водолазы, которые получили сообщение об утонувшем возле этого места в реке человеке.

Но оказалось, что вместо этого им пришлось вытаскивать из Днепра "случайную жертву родительского недосмотра".

"Отделением водолазно-спасательной группы АРЗ СП с помощью спасательного круга было сначала замечена, а в итоге спасена девочка, которую уносило течением у того же Пешеходного моста", - рассказали спасатели.

Ребенка вытащили из воды и на катере UMS-600 доставили на берег.

После этого девочку передали наряду полиции.

"Если вы до сих пор не верите, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, то такие случаи однозначно доказывают их существования. И совсем не обязательно они имеют крылья за спиной. Сегодня сама судьба решила будущее ребенка, который мог стать очередной жертвой летнего сезона утоплений", - отметили в ГСЧС.

Также спасатели подчеркивают, что нынешний случай - просто счастливая случайность, и настоятельно призвали киевлян и гостей столицы помнить о правилах безопасности на воде, и "не испытывать судьбу, потому что второго шанса можно и не получить!"

В Киеве на пляже чудом удалось спасти девочку, которую уносило течением (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)