ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

С начала лета в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 10:25
С начала лета в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13 Фото: в Украине вчера утонули 13 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала месяца на водных объектах Украины погибло 126 человек. Из них 28 детей.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Только за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из которых один ребенок.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны. Если вы стали свидетелем того, как тонет человек, сразу звоните по номеру 101", - отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что спасатели 22 июня нашли тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка. Поиски отца ребенка еще продолжаются.

Напомним, в Украине утонули 40 человек за три выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС утопление
NEWS
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
После инцидента в Черном море в РФ заявили о готовности применять военные методы на границе
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ