С начала лета в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13

С начала месяца на водных объектах Украины погибло 126 человек. Из них 28 детей.

Только за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из которых один ребенок.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны. Если вы стали свидетелем того, как тонет человек, сразу звоните по номеру 101", - отмечают спасатели.