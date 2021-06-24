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У Києві дивом врятували дівчинку, яку відносила течія в небезпечному місці на пляжі

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Києва, Четвер 24 червня 2021 23:50
У Києві дивом врятували дівчинку, яку відносила течія в небезпечному місці на пляжі Фото: у Києві врятували дівчинку в річці, яку відносила течія (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Києві дівчинка мало не потонула, потрапивши в сильну течію на пляжі - знесилену дитину в річці врятувати тільки завдяки тому, що поруч випадково опинилися співробітники столичного управління ДСНС, які вирушили на пошуки тіла потопельника в цьому районі.

Про це 24 червня передали в прес-службі ДСНС України.

Йдеться про пляж під Пішохідним мостом у Дніпровському районі столиці. Сьогодні туди вирушили рятувальники та водолази, які отримали повідомлення про потонулу біля цього місця в річці людині.

Але виявилося, що замість цього їм довелося витягувати з Дніпра "випадкову жертву батьківського недогляду".

"Відділенням водолазно-рятувальної групи АРЗ СП за допомогою рятувального круга було спочатку помічено, а у підсумку врятовано дівчинку, яку відносило течією біля того ж Пішохідного мосту", - розповіли рятувальники.

Дитину витягли з води та на катері UMS-600 доставили на берег.

Після цього дівчинку передали наряду поліції.

"Якщо ви й досі не вірите, що у кожної людини є свій янгол-охоронець, то такі випадки однозначно доводять їхнє існування. І зовсім не обов'язково вони мають крила за плечима", - зазначили в ДСНС.

Також рятувальники наголошують, що нинішній випадок - просто щаслива випадковість, і настійно закликали киян і гостей столиці пам'ятати про правила безпеки на воді, і "не випробовувати долю, тому що другого шансу можна і не отримати!"

У Києві дивом врятували дівчинку, яку відносила течія в небезпечному місці на пляжі

У Києві на пляжі дивом вдалося врятувати дівчинку, яку відносило течією (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше повідомлялося, що минулого тижня під Києвом потонула 13-річна дівчинка, яка рятувала подругу з води.

Нагадаємо, що за даними ДСНС з початку літа в Україні потонули 126 людей.

Додамо також, що у Києві на п'яти пляжах не рекомендують купатися - там зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

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