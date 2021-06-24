На пяти пляжах Киева не рекомендуют купаться: список
Главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.
"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.
Столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.
"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - указано в сообщении.
Напомним, в Киеве к пляжному сезону подготовили 14 пляжей. Не на всех уже можно купаться из-за сильных дождей и грозы. Однако есть доступные места для отдыха в жаркую погоду почти во всех районах столицы.