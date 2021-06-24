На пяти пляжах Киева не рекомендуют купаться: список

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве не рекомендует купаться на пяти пляжах столицы. Там зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

"В пробах воды из водоемов отобранных на пляжах Киева зафиксировано превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки. В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.

Столичная Госпотребслужба рекомендует пользоваться этими пляжами исключительно как зонами отдыха населения - без купания.

"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - указано в сообщении.