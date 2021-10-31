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В Киеве четырехкомнатную квартиру в центре мужчина превратил в свалку: ее продали за 6,5 миллионов

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Киев, Воскресенье 31 октября 2021 21:28
В Киеве четырехкомнатную квартиру в центре мужчина превратил в свалку: ее продали за 6,5 миллионов Фото: квартиру в центре Киева завалили хламом (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Киевский диггер (исследователь подземных объектов) Алексей Лафа в самом центре города превратил свою просторную четырехкомнатную квартиру в свалку. При этом он говорит, что здесь находится немало антиквариата.

Об этом рассказал блогер Супер Сус на своем YouTube-канале.

По словам Алексея, площадь квартиры составляет более 100 квадратных метров. Дом, в котором она находится, построен в 1872 году. При этом квартира завалена на столько, что к некоторым дверям невозможно подойти.

Большинство вещей, которые находятся дома, 43-летний хозяин дома не купил, а нашел. Из-за такого хлама в квартире раньше были даже крысы, но сейчас их нет, и остались только тараканы.

Ножи на кухне уже давно покрыты паутиной, но Алексей признается, что здесь он ест крайне редко. Вместе с людьми здесь жили еще и несколько котов.

В Киеве четырехкомнатную квартиру в центре мужчина превратил в свалку: ее продали за 6,5 миллионов

Скриншот с видео

Долгое время Алексей не хотел показывать квартиру, но согласился на съемку из-за переезда. Свое жилище в минуте ходьбы от Крещатика он продал за 250 тысяч долларов, что составляет 6,5 миллионов гривен.

Все вещи ему необходимо вынести из квартиры, в которой также живет мама. По словам Алексея, он продает жилье из-за конфликтов с мамой. В этой квартире его семья живет в четвертом поколении.

Квартиру в центре Киева превратили в свалку (видео: YouTube)

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