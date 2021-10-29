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Почему украинцам отказывают в субсидии: названы самые распространенные причины

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 08:14
Почему украинцам отказывают в субсидии: названы самые распространенные причины Фото: Названы причины отказа в субсидиях украинцам (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Субсидию на коммунальные услуги в 2021 году получить стало намного сложнее. И часто потребителям отказывают в скидке на оплату коммунальных счетов.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко назвал самые распространенные причины, по которым украинцам отказывают в предоставлении субсидии.

Как отметил Музыченко, в первую очередь субсидию на общих основаниях не назначают тем, у кого есть задолженность по оплате коммунальных услуг свыше трех месяцев.

Однако в такой ситуации есть решение – можно опротестовать задолженность в суде или обратиться с просьбой реструктуризировать долги. После оформления документов можно снова подать на назначение субсидий.

Частой причиной отказа назначения субсидия является наличие депозитов, владение несколькими объектами недвижимости, особенно в городах.

"Во многих случаях есть понимание того, что много трудоспособных членов семьи, которые нигде не работают систематически годами и не состоят на учете в центре занятости", - подчеркнул заместитель министра.

Кроме того, Музыченко рассказал, что более 200 тысяч домовладений не прошли проверку после обращения за субсидиями.

"Но это не значит, что все они потеряли право на субсидию – ситуация может поменяться. Например, у человека был депозит, а теперь нет. И так далее", - пояснил замминистра.

Почему украинцам отказывают в субсидии

Кто не сможет получить субсидию

  • Те, у кого есть депозит в банке на сумму свыше 100 тысяч гривен
  • У кого есть задолженность по уплате алиментов
  • У кого есть задолженность по оплате коммунальных услуг свыше 20 необлагаемых минимумов или те, кто более 3 месяцев не оплачивает счета
  • Те, у кого есть автомобиль, которому менее 5 лет
  • Те, у кого есть жилплощадь свыше нормы (Квартира больше 130 кв. м или дом больше 230 кв. м)
  • Те, кто купил автомобиль или квартиру за последние 12 месяцев

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно подать документы на субсидию.

А также мы рассказывали о том, как будут проверять получателей субсидий.

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