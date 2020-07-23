В Киеве бьют тревогу из-за аномального нашествия медуз: в чем причина

В Киеве зафиксировали этим летом в Днепровских водохранилищах и реке необычных "гостей" - рыба игла и мелкая медуза стали привычными обитателями столичных вод.

Появление морских обитателей в днепровских водах говорит о катастрофическом состоянии Днепра, утверждают в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины.

"Их можно встретить в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация неподобающего отношения к величайшей реке страны", - подчеркнули эксперты.

Если три года назад рыбу иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в Дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречается прямо в столичных заливах.

Что за медузы появились в Киеве

Замеченные в водах Киева медузы - это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть единичные ее экземпляры, но в этом в некоторых заливах "как в киселе плаваешь".

"Данная медуза - пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, похож с ними по структуре, имеет щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских сородичей", - рассказали в Ассоциации.

Отмечается, что сейчас Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 мелей, которые через 3-5 лет могут превратиться в острова, если не предпринять экстренных мер.

"Мы никогда не могли себе даже представить, что в Днепре смогут жить морские обитатели. Но, увы, это реалии сегодняшнего дня… И этому есть свои объяснения", - рассказывают социалисты.

В водах Киева появилась необычная экосистема

По словам главы Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, реку Днепр, когда перегородили дамбами, просто "убили", лишив естественного течения. В каскаде Днепровских водохранилищ за все эти годы образовалась своя экосистема, отличная от речной.

Вину за все беды древнейшей реки Европы они возлагают на действия человека.

В Ассоциации рыболовов рассказали, что Земельный и Водный Кодекс четко регламентируют расстояние природоохранной прибрежной территории, на которой категорически запрещена хозяйственная деятельность, кроме рекреации, несмотря на это поля вплотную подошли к водоемам и после обильных дождей вся химия с них попадает в водоемы. По дренажным каналам, малым рекам она попадает в Днепровские водохранилища. Также фактически все автомойки сбрасывают отходы своего производства в ливневки, по которым минуя очистные сооружения эта грязная вода, насыщенная автомобильными маслами и авто химией, а главное фосфатами, беспрепятственно попадает прямо в Днепр.

"Это далеко не полная картина безобразного отношения к главной реке Украины, из которой пьет воду 2/3 ее населения. По утверждению ученых вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому состав воды изменился, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ обитателям морских лиманов", - отмечают специалисты.

В водах Киева мелкая медуза и рыба игла стали привычным явлением (фото: пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины)

Как сообщалось ранее, популярный украинский курорт атакуют медузы, и с пляжа их вывозят тачками.

Напомним, что недавно в Бердянске отдыхающие также пожаловались на ожоги, которые получили после контакта с медузами подвида корнерот.