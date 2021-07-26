В Киеве блогер ради хайпа разбил бутылку элитного виски, который стоит сумасшедших денег

В Киеве блогер вчера зашел в винный магазин Goodwine и намеренно для своего видео в TikTok разбил бутылку виски за 205 тысяч гривен. В ролике он говорит, что алкоголь стоит 7500 долларов.

"Оплачивать ущерб молодежь не собиралась, а разборки длились пол дня. Пока что идут разбирательства", - говорится в сообщении.

Напомним, киевский блогер сжег свой украинский паспорт и попрощался с Украиной. А через некоторое время парень заявил, что передумал и начал извиняться.

Мы также писали о том, что скандальная киевская блогерша вместе с другом разгромила очередную съемную квартиру. На место приехала охрана и полиция: друга увезли в райотдел, а девушка поехала на полицейском авто его вызволять.

После этого ей заблокировали Insragram, где у нее было 75 тысяч подписчиков. Девушка впала в истерику и угрожала, что убьет себя, если ей не вернут доступ в соцсеть.

Это уже не первая подобная выходка девушки. Раньше она устроила во время фотосессии стрельбу на улицах Киева. Кроме того, в тот же день сделала погром на съемной квартире в элитном жилом комплексе.