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У Києві блогер заради хайпа розбив пляшку елітного віскі, який коштує шалених грошей

Автор: Роман Мирончук

У Києві блогер вчора зайшов у винний магазин Goodwine і навмисно для свого відео в TikTok розбив пляшку віскі за 205 тисяч гривень. У ролику він говорить, що алкоголь коштує 7500 доларів.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Україна в шоці".

Заради хайпу блогер вибрав пляшку шотландського віскі Glen Grant Rare Vintage 1948.

"Оплачувати збиток молодь не збиралася, а розбирання тривали пів дня. Поки що йдуть розгляди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, київський блогер спалив свій український паспорт і попрощався з Україною. А через деякий час хлопець заявив, що передумав і почав вибачатися.

Ми також писали про те, що скандальна київська блогерка разом з другом розгромила чергову знімну квартиру. На місце приїхала охорона і поліція: друга відвезли в райвідділ, а дівчина поїхала на поліцейському авто його визволяти.

Після цього їй заблокували Insragram, де у неї було 75 тисяч передплатників. Дівчина впала в істерику і загрожувала, що вб'є себе, якщо їй не повернуть доступ в соцмережу.

Це вже не перша подібна витівка дівчата. Раніше вона влаштувала під час фотосесії стрілянину на вулицях Києва. Крім того, в той же день зробила погром на знімній квартирі в елітному житловому комплексі.

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Київблогер