В Киеве бабушка провалилась в гигантскую яму, брошенную коммунальщиками (видео)

В Киеве женщина пожилого возраста провалилась в огромную яму, которую разрыли коммунальщики и оставили.
О подробностях инцидента рассказали в Facebook-группе Соломенского района "Los Solomas".
Судя по всему, яму разрыли для ремонта труб, но так и бросили. Работников на месте не было, поэтому случайные прохожие сгруппировались и достали из провала бабушку. Они подали женщине часть ограждения и вытащили ее.
Инцидент произошел на площади Космонавтов.
"Район хороших людей. На площади Космонавтов прохожие спасают бабушку из ямы. Сейчас Солома похожа на форт Буаяр: множество препятствий с ямами и крысами", - написали очевидцы.
Они же показали фото ямы, которую на дороге оставили ремонтники.
Фото: В Киеве женщина провалилась в яму (facebook.com/groups/lossolomas)
В комментариях пользователи возмущаются небрежностью коммунальщиков, которые оставляют разрытыми участки дорог.
"Каждый год одно и тоже, вырыли котлован, положили асфальт. Стабильность - признак мастерства", - пишет один из юзеров.
"В приоритете были дорожки для вело, чем бабуля, в яме", - добавил пользователь.
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