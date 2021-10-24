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В Борисполе мужчина вызвал "копов", чтобы похвастаться новыми очками. Теперь его накажут

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Борисполь, Воскресенье 24 октября 2021 10:09
В Борисполе мужчина вызвал "копов", чтобы похвастаться новыми очками. Теперь его накажут Фото: В Борисполе мужчина вызвал "копов", чтобы похвастаться новыми очками (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В Борисполе мужчина вызвал полицию ради того, чтобы похвастаться новыми очками, которые ему накануне выписал врач. Чтобы заманить правоохранителей, "герой" выдумал предлог, ведь ради того, чтобы увидеть обновку, "копы" бы не приехали. Теперь его ждет наказание по статье КУоАП.

Об этом сообщила в Facebook Патрульная полиция Киевской области.

Инцидент произошел около шести утра 23 октября. Полицейские получили вызов на улицу Великопроминскую. Заявитель сказал, что накануне выгнал жену и 18-летнюю дочь на улицу, и теперь не знает, где они находятся.

Патрульные обнаружили на месте вызова нетрезвого заявителя, который сознался, что немного слукавил, вызывая "копов".

"Во время общения с инспекторами гражданин признался, что придумал причину вызова. На самом же деле мужчина хотел вызвать экипаж патрульных, чтобы показать им очки, которые ему приписал врач", - говорится в сообщении.

Теперь "героя" ждет заслуженное наказание

За зря потерянное время полицейских мужчина получил постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь ему светит наложение штрафа от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 850 до 3400 грн.

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