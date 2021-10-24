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У Києві бабуся провалилася в гігантську яму, покинуту комунальниками (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві жінка похилого віку провалилася у величезну яму, яку розрили комунальники і залишили.

Про подробиці інциденту розповіли в Facebook-групі Солом'янського району "Los Solomas".

Судячи з усього, яму розрили для ремонту труб, але так і кинули. Працівників на місці не було, тому випадкові перехожі згрупувалися і дістали з провалу бабусю. Вони подали жінці частину огорожі і витягли її.

Інцидент стався на площі Космонавтів.

"Район хороших людей. На площі Космонавтів перехожі рятують бабусю з ями. Зараз Солома схожа на форт Буаяр: безліч перешкод з ямами і щурами", - написали очевидці.

Вони ж показали фото ями, яку на дорозі залишили ремонтники.

Фото: у Києві жінка провалилася в яму (facebook.com/groups/lossolomas)

У коментарях користувачі обурюються недбалістю комунальників, які залишають розритими ділянки доріг.

"Щороку одне і теж, вирили котлован, поклали асфальт. Стабільність - ознака майстерності", - пише один з користувачів.

"У пріоритеті були доріжки для вело, ніж бабуся, в ямі", - додав користувач.

Раніше ми писали також, що у парку "Перемога" в Києві випадковий перехожий врятував маленьку дівчинку, яка звалилася в озеро.

Також повідомлялося, що в Борисполі чоловік викликав поліцейських тільки заради того, щоб похвалитися своїми новими окулярами.

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