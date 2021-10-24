У Києві бабуся провалилася в гігантську яму, покинуту комунальниками (відео)
У Києві жінка похилого віку провалилася у величезну яму, яку розрили комунальники і залишили.
Про подробиці інциденту розповіли в Facebook-групі Солом'янського району "Los Solomas".
Судячи з усього, яму розрили для ремонту труб, але так і кинули. Працівників на місці не було, тому випадкові перехожі згрупувалися і дістали з провалу бабусю. Вони подали жінці частину огорожі і витягли її.
Інцидент стався на площі Космонавтів.
"Район хороших людей. На площі Космонавтів перехожі рятують бабусю з ями. Зараз Солома схожа на форт Буаяр: безліч перешкод з ямами і щурами", - написали очевидці.
Вони ж показали фото ями, яку на дорозі залишили ремонтники.
Фото: у Києві жінка провалилася в яму (facebook.com/groups/lossolomas)
У коментарях користувачі обурюються недбалістю комунальників, які залишають розритими ділянки доріг.
"Щороку одне і теж, вирили котлован, поклали асфальт. Стабільність - ознака майстерності", - пише один з користувачів.
"У пріоритеті були доріжки для вело, ніж бабуся, в ямі", - додав користувач.
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