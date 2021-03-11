У Києві на автотрасі будують торговий центр: фото скандальної забудови

У Києві на проїжджій частині продовжують будувати торговий центр April City. Нові опори з'явилися на смузі руху дороги з боку Окружної на повороті з Леся Курбаса.

Про це повідомляє портал "Київ Інформ" на своїй сторінці в Facebook .

"ТРЦ Апрель знову побудував нові опори прямо на дорозі, вкравши смугу руху з боку Окружної на повороті з Леся Курбаса", - йдеться в повідомленні.

У Києві ТРЦ будують прямо на автотрасі (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

Варто зазначити, що влітку 2020 року в столиці вже був скандал через даний ТРЦ. Тоді торговий центр будували за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

У Києві ТРЦ будують прямо на автотрасі (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

При цьому частина незаконної забудови, яка виходила на дорогу, на проспекті Леся Курбаса почали зносити. Тоді забудовник своїм коштом проводив демонтаж.

У Києві ТРЦ будують прямо на автотрасі (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

За даними комісії, забудовник порушив межі будівництва, пошкодив проїжджу частину, і встановив монолітну залізобетонну опору прямо на дорожнє покриття.

Земельну ділянку під цей ТРЦ було виділено Київрадою ще у 2010 році.

Користувачі мережі прокоментували скандальну забудову.