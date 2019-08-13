В Киеве автохам сбил ребенка на тротуаре: отец мальчика сразу отомстил

В Киеве внедорожник сбил ребенка на тротуаре (Коллаж РБК-Украина)

Водитель внедорожника хотел сократить путь и выехал на тротуар

В Киеве, на улице Ларисы Руденко, водитель внедорожника выехал на тротуар и совершил наезд на ребенка. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 13 августа, возле дома №11 по улице Ларисы Руденко. Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero решил проехать по тротуару, но немного не рассчитал и зацепил ребенка, который шел по улице вместе с отцом.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи и патрульные полицейские. После осмотра выяснилось, что мальчик серьезно не пострадал и в госпитализации не нуждается. А вот отец ребенка решил отомстить обидчику и не дожидаясь полиции, набросился на внедорожник и разбил в нем лобовое стекло.

В Киеве внедорожник наехал на ребенка на тротуаре (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к посту пользователи поддержали действия отца и похвалили его за то, что он сразу же отомстил обидчику.

Очень правильно папа поступил.

А почему так мало? Папе респект.

Папа просто красавец. Надеюсь, пострадало не только лобовое.

Папа молодец. А водитель пусть радуется, что права не забрали.

Папа-то молодец! Но, к сожалению, может ответить за порчу имущества. Жаль.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве чуть не линчевали водителя, который устроил массовое ДТП.

А также рассказывали о том, что в Харькове патрульные в погоне протаранили авто нарушителя.