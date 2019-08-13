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Во Львовской области произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 10:30
Во Львовской области произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

Полиция открыла уголовное производство

В городе Дрогобыч на улице Сахарова произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь пресс-службу полиции области.

Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, 41-летний местный житель, не справился с управлением и столкнулся с запаркованим на обочине микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и "Фольксваген Транспортер", который двигался ему навстречу. Полиция открыла уголовное производство.

Во Львовской области произошло тройное ДТП, есть пострадавшиеФото: место ДТП (dsns.gov.ru)

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир "Лады" - оба госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области столкнулись квадроцикл и автомобиль, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых трое детей. По факту ДТП, повлекшего потерпевшим тяжкие травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, открыты уголовные производства.

Кроме того, в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей погибли четыре человека, еще две пострадали.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали. Авария с участием легкового авто и микроавтобуса произошла в районе Глевахи Васильковского района.

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