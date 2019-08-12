В Харькове патрульные в погоне протаранили авто нарушителя, есть пострадавшие

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия

В центре Харькова 11 августа вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, во время дежурства работник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.

Во время движения правонарушитель совершил резкое торможение и повернул направо, в результате чего с его автомобилем столкнулся патрульный автомобиль и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении.

В результате происшествия пострадали два полицейских, которые находились в Toyota Prius. Их госпитализировали. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.

Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области столкнулись квадроцикл и автомобиль, в результате чего пострадали восемь человек, среди которых трое детей.По факту ДТП, повлекшего потерпевшим тяжкие травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, открыты уголовные производства.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Киевской области в результате ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали. Авария с участием легкового авто и микроавтобуса произошла в районе Глевахи Васильковского района.