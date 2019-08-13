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У Києві автохам збив дитину на тротуарі: батько хлопчика одразу помстився

STYLERЖиття    13.08.2019 - 15:58
У Києві автохам збив дитину на тротуарі: батько хлопчика одразу помстився
У Києві позашляховик збив дитину на тротуарі (Колаж РБК-Україна)

Водій позашляховика хотів скоротити шлях і виїхав на тротуар

У Києві, на вулиці Лариси Руденко, водій позашляховика виїхав на тротуар і скоїв наїзд на дитину. Про це повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 13 серпня, біля будинку №11 по вулиці Лариси Руденко. Водій позашляховика Mitsubishi Pajero вирішив проїхати по тротуару, але трохи не розрахував і зачепив дитину, яка йшла по вулиці разом з батьком.

На місце події була викликана бригада швидкої медичної допомоги та патрульні поліцейські. Після огляду з'ясувалося, що хлопчик серйозно не постраждав і госпіталізації не потребує. А ось батько дитини вирішив помститися кривдникові і не чекаючи поліції, накинувся на позашляховик і розбив в ньому лобове скло.

У Києві позашляховик наїхав на дитину на тротуарі (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях до посту користувачі підтримали дії батька і похвалили його за те, що він відразу ж помстився кривдникові.

  • Дуже правильно тато зробив.
  • А чому так мало? Татові респект.
  • Тато просто красень. Сподіваюся, постраждало не тільки лобове.
  • Тато молодець. А водій нехай радіє, що права не забрали.
  • Тато-то молодець! Але, на жаль, може відповісти за псування майна. Шкода.

У Києві автохам збив дитину на тротуарі: батько хлопчика одразу помстивсяУ Києві автохам збив дитину на тротуарі: батько хлопчика одразу помстився

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві ледь не лінчували водія, який влаштував масове ДТП.

А також розповідали про те, що у Харкові патрульні в гонитві протаранили авто порушника.

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