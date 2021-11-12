В Киеве в аптеке возник громкий скандал: провизор нахамил посетителю из-за украинского языка

В Киеве в одной из аптек провизор отказался обслуживать клиента на украинском языке и нарушив закон "О языке".

Об этом в Facebook рассказал общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий.

Так, инцидент произошел в одной из аптек на Печерске.

"Откровенный украинофоб на кассе не то чтобы не обслуживал украинском, как это обязывает его статья 30 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", так еще и отказался в грубой форме исправлять свое нарушение, сказав: "и не буду говорить на украинском, закон еще не вступил в силу", - написал Смолий.

Он отмечает, что он был поражен от хамства провизора.

"Интересно, владельцы сети аптек также поддерживают политику нарушения законов и откровенного хамства клиентам", - добавил он.

Как отреагировала сеть аптек

Через некоторое время в сети "Аптека доброго дня", где произошел конфликт, отреагировали на жалобу.

"Спасибо Вам за замечание о нарушении нашим сотрудником закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Для нас Закон Украины всегда есть, был и будет приоритетом в работе и основой наших принципов. Конечно, инцидент с нашим сотрудником крайне недопустим. И, к сожалению, является человеческим фактором", - говорится в отзыве.

Также добавили, что провизора привлекли к надлежащей ответственности.

Кроме того, с мужчиной связалось руководство сети и сообщило, что работник, который отказался обслуживать на украинском и нарушил закон, получил предупреждение.