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У Києві в аптеці виник гучний скандал: провізор нахамив відвідувачу через українську мову

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 19:35
У Києві в аптеці виник гучний скандал: провізор нахамив відвідувачу через українську мову У київській аптеці виник скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в одній з аптек провізор відмовився обслуговувати клієнта українською мовою та порушивши закон "Про мову".

Про це у Facebook розповів громадський діяч, юрист-міжнародник Андрій Смолій.

Так, інцидент стався в одній з аптек на Печерську.

"Відвертий українофоб на касі не те щоб не обслуговував українською, як це зобов‘язує його стаття 30 ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", так ще й відмовився в грубій формі виправляти своє порушення, сказавши: "і нє буду гаваріть на украінскам, закон єщьо не вступіл в сілу", - написав Смолій.

Він зазначає, що він був вражений від хамства провізора.

"Цікаво, власники мережі аптек також підтримують політику порушення Законів та відвертого хамства клієнтам", - додав він Андрій.

Як відреагувала мережа аптек

Через деякий час в мережі "Аптека доброго дня", де стався конфлікт, відреагували на скаргу.

"Дякуємо Вам за зауваження щодо порушення нашим співробітником закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Для нас Закон України завжди є, був і буде пріоритетом в роботі і основою наших принципів. Звісно, інцидент з нашим співробітником вкрай недопустимий. І, на жаль, є людським фактором", - йдеться у відгуку.

Також додали, що провізора притягнули до належної відповідальності.

Окрім того, з чоловіком зв'язалося керівництво мережі й повідомило, що працівник, який відмовився обслуговувати українською та порушив закон отримав попередження.

Раніше ми повідомляли, що у київській аптеці жінка влаштувала скандал через маску.

Також ми писали, що у Кирилівці п'яний чоловік через українську мову вбив чемпіона з джиу-джитсу.

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скандал аптеки
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