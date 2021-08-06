Из Киева в Одессу запускают элитный поезд с душем внутри: как он выглядит и цена билета

Укрзализныця запускает новый поезд повышенного комфорта №287, который будет ехать по популярному курортному маршруту Киев-Одесса.

Как выглядят купе этого поезда, сколько стоят билеты и почему не все так просто - читайте в нашем материале ниже.

Когда начинает курсировать поезд

Известно, что новый состав будет доступен для заказа билетов с 9 августа.

Поезд будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета: из Киева - в 00:55, а обратно из Одессы - в 13:33.

При этом, 21 августа 2021 года поезд не будет курсировать "по техническим причинам".

Как выглядят вагоны

В каждом купе поезда предусмотрен рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка.

Места будут продаваться по принципу СВ, то есть - два человека в купе.

Как выглядит купе в элитном вагоне (фото: t.me/joinchat)

Сколько стоит билет

Мы решили посмотреть на сайте Укрзализныци, во сколько же обойдется билет на такой поезд.

Судя по информации на сайте УЗ, это люксовый вагон и цена на одного человека равняется 806,98 гривен.

Кстати, СВ в поезде Киев-Измаил, например, стоит около 1350 гривен.

Скриншот с сайта Укрзализныци

Отметим, что сама поездка из столицы до Одессы длиться 9 часов 38 минут.

Не все так просто

Дело в том, что новые вагоны - на самом деле... старые, которые должны курсировать на международных сообщениях. На это обратил внимание популярный блогер Олег Васильев в своем Facebook.

"Пока международное сообщение по железной дороге не имеет широких масштабов, Укрзализныця нашла применение вагонам габарита РИЦ. "Пассажирская компания" сформировала из этих вагонов целый поезд", - пишет он.

"Я так понимаю, что дефицит качественного подвижного состава на УЗ чувствуется существенно, поэтому в работу пошли вагоны международного формата", - добавил блогер.