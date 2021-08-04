УЗ теряет миллионы, а пассажиры страдают: в сети обратили внимание на извечную проблему

Укрзализныця, которая недавно получила на орехи от известного блогера снова попала в скандал. Теперь - за транспортировку белья и матрасов на местах для пассажиров.

Авторы публикации задаются вопросом: места 53 и 54 в поездах - для пассажиров, белья или проводников?

Когда это безобразие началось?

Примерно к 2010 году места 53 и 54 в плацкартных вагонах шли в продажу пассажирам без ограничений. Но потом в УЗ решили, что эти места нужно выделять для хранения постельного белья. Это вроде бы было рекомендовано санитарными нормами.

Но проблема в том, что в период пиковых пассажирских перевозок - это в среднем 20 дополнительных мест, которые не поступают в продажу. А это люди, которые не смогут поехать в отпуск и по делам, это недополученный доход Укрзализныци.

"Это, давайте будем честными, дополнительная основа для злоупотреблений и коррупции среди поездных бригад, потому что каждый пассажир плацкартного вагона видел посторонних лиц на этих местах, которые ехали без билетов", - говорят авторы публикации.

Белье в поездах (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

Зачем вообще транспортировать белье?

"Мы годами создавали отдельную структуру под названием "Пассажирская компания", которая не будет зависеть от той или иной регионального филиала. Тогда вопрос - чего создав эту "Пассажирскую компанию" мы и сейчас возим на этих местах огромные мешки с бельем, вместо того, чтобы возить пассажиров? Почему, например, в поезде Николаев-Киев (или любом другом) постель сначала чистая едет путь в Киев, чтобы ее использовали на обратном пути, а то белье, которое уже использовано, возвращается грязным в Николаев? Почему нельзя проводникам сдать использованную постель в Киеве и получить чистую для обратного пути? Это же сейчас единое предприятие? К тому же постель будет более эффективно задействована и понадобится где-то в 1,5 раза меньше комплектов. И не придется ее возить и выделять под нее места," - утверждают в Общественном контроле.

А что же делать?

Активисты предлагают там, где не возможно провести замену белья в пункт оборота (например в Рахове, Геническе, Константиновке) паковать в меньшие мешки, которые можно размещать на багажных полках, или сделать герметичную упаковку для перевозки в ящике для белья (чтобы не нарушать санитарные нормы).

"Просто интересно, сколько теряет железная дорога на этих двух местах. Например, в поезде №251/252 Харьков-Одесса, где в составе 10 плацкартных вагонов при цене билета 357 грн за месяц Укрзализныця теряет 214,2 тыс. грн, а пассажиры постоянно жалуются из-за отсутствия билетов на этом направлении. Неужели эту проблему никак не возможно решить?" - резюмировали в организации.

Что пишут в соцсетях

В комментариях к публикации люди предлагают какие-то решения данной проблемы.

Некоторые даже предлагают вообще запретить плацкартные вагоны.

Другие просто ищут виновных или заступаются за проводников.

Скриншоты (facebook.com/publiccontrolUZ)