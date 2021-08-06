З Києва до Одеси запускають елітний поїзд з душем всередині: як він виглядає і ціна квитка

Укрзалізниця запускає новий поїзд підвищеного комфорту №287, який буде їхати по популярному курортному маршруту Київ-Одеса.

Як виглядають купе цього поїзда, скільки коштують квитки і чому не все так просто - читайте в нашому матеріалі нижче.

Коли починає курсувати поїзд

Відомо, що новий склад буде доступний для замовлення квитків з 9 серпня.

Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа: з Києва - о 00:55, а назад з Одеси - о 13:33.

При цьому, 21 серпня 2021 року поїзд не курсуватиме "з технічних причин".

Як виглядають вагони

У кожному купе поїзда передбачений рукомийник, також у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система і душова кабінка.

Місця будуть продаватися за принципом СВ, тобто - дві людини в купе.

Як виглядає купе в елітному вагоні (фото: t.me/joinchat)

Скільки коштує квиток

Ми вирішили подивитися на сайті Укрзалізниці, у скільки ж обійдеться квиток на цей потяг.

Судячи з інформації на сайті УЗ, це люксовий вагон і ціна на одну людину складає 806,98 гривень.

До слова, СВ в поїзді Київ-Ізмаїл, наприклад, коштує близько 1350 гривень.

Скріншот з сайту Укрзалізниці

Зазначимо, що сама поїздка зі столиці до Одеси триватиме 9 годин 38 хвилин.

Не все так просто

Справа в тому, що нові вагони - насправді... старі, які повинні курсувати на міжнародних повідомленнях. На це звернув увагу популярний блогер Олег Васильєв у своєму Facebook.

"Поки міжнародне сполучення залізницею не має широких масштабів, Укрзалізниця знайшла застосування вагонам габариту РІЦ. "Пасажирська компанія" сформувала з цих вагонів цілий поїзд", - пише він.

"Я так розумію, що дефіцит якісного рухомого складу на УЗ відчувається істотно, тому в роботу пішли вагони міжнародного формату", - додав блогер.