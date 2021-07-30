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"Укрзализныця" запускает дополнительный рейс в аэропорт "Борисполь"

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Борисполь, Пятница 30 июля 2021 14:31
"Укрзализныця" запускает дополнительный рейс в аэропорт "Борисполь" Фото: "Укрзализныця" запускает дополнительный рейс в аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" добавляет еще один рейс по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Поезд будет отправляться из столицы в вечернее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По информации перевозчика, поезд будет отправляться в вечернее время в 22:01 из Киева и будет прибывать в аэропорт "Борисполь" в 22:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:04 и прибывать в столицу в 23: 48.

Кроме этого, из-за уплотнения графика курсирования еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать рельсовый автобус Pesa.

Как добавляют в пресс-службе, это позволит увеличить количество мест вдвое и перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс.

Напомним, сегодня задерживаются ряд поездов из-за аварии на железнодорожном переезде в Полтавской области: там ночью столкнулись грузовик и поезд.

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аэропорт Борисполь Укрзализныця
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