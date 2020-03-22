Киев засыпало снегом: видео и фото аномалии

В Киеве снег (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Киеве внезапно пошел обильный снег

В Киеве 22 марта неожиданно начал идти снег. По данным пользователей сети, аномальная для конца марта погода началась утром около 8-9 утра в разных районах. Киевляне стали делиться фотографиями и видеозаписями необычного погодного явления в социальной сети Twitter.

Стоит отметить, что синоптики ранее прогнозировали на воскресенье выпадение снега в некоторых областях Украины.

Снегопад в Киеве 22 марта (фото: РБК-Украина)

Киев. 22 марта. С весной, друзья

До 23 марта 2013 года, конечно, не дотягиваем... Тем не менее pic.twitter.com/reOzPC0lG7 — Ukraine (@UkrainNEWS) March 22, 2020

В Киеве на текущий момент объявлена чрезвычайная ситуация, поэтому большая часть фотографий и видео со снегом сняты из дома или собственного авто.

В сети отмечают, что снег падает крупными хлопьями и устилает поверхности плотным слоем.

В Киеве 22 марта пошел снег (фото: twitter.com/tvm20112)

В Киеве в воскресенье пошел снег (фото: twitter.com/Marichka_Iv)

Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта.