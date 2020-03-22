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Киев засыпало снегом: видео и фото аномалии

STYLERЖизнь    22.03.2020 - 10:34
Киев засыпало снегом: видео и фото аномалии
В Киеве снег (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Киеве внезапно пошел обильный снег

В Киеве 22 марта неожиданно начал идти снег. По данным пользователей сети, аномальная для конца марта погода началась утром около 8-9 утра в разных районах. Киевляне стали делиться фотографиями и видеозаписями необычного погодного явления в социальной сети Twitter.

Стоит отметить, что синоптики ранее прогнозировали на воскресенье выпадение снега в некоторых областях Украины.

Киев засыпало снегом: видео и фото аномалии

Снегопад в Киеве 22 марта (фото: РБК-Украина)

В Киеве на текущий момент объявлена чрезвычайная ситуация, поэтому большая часть фотографий и видео со снегом сняты из дома или собственного авто.

В сети отмечают, что снег падает крупными хлопьями и устилает поверхности плотным слоем.

Киев засыпало снегом: видео и фото аномалии

В Киеве 22 марта пошел снег (фото: twitter.com/tvm20112)

Киев засыпало снегом: видео и фото аномалии

В Киеве в воскресенье пошел снег (фото: twitter.com/Marichka_Iv)

Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта.

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