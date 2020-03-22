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Мокрый снег, гололедица и морозы ночью: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     22.03.2020 - 10:04
Мокрый снег, гололедица и морозы ночью: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В центре, на севере и западе Украины ожидаются ночные морозы и мокрый снег

Погода в Украине в воскресенье, 22 марта, ухудшится, ожидается мокрый снег, гололедица и морозы в некоторых регионах страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, температура ночью составит около 0, в западных областях от -1 до -5 мороза, днем от +1 до +6 тепла; в южной и юго-восточной частях ночью +2+7 тепла, днем от +5 до +10 градусов. На севере от +1 до -1 градуса ночью и до +5 тепла днем, ожидается мокрый снег. В центральных областях температура ночью составит от -1 до +2 тепла, а днем до +6 градусов, возможен мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-восточный, 9-14 м/с; на юго-востоке юго-западный, 5-10 м/сек. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег; температура в течение суток от -3 до -8 мороза.

Мокрый снег, гололедица и морозы ночью: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине 22 марта (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, синоптики прогнозировали что с 21 марта погода в Украине резко ухудшится, что связано с вторжением арктических воздушных масс с севера, которые принесут осадки в виде дождя, которые в воскресенье (в западных и северных областях в субботу вечером) перейдут в снег.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что до конца недели в Украине сильно испортится погода.

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