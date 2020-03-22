Гололед, морозы и снег с дождем: синоптики уточнили погоду на воскресенье

Погода в Украине с 22 марта будет мокрой и морозной
Погода в Украине 22 марта будет дождливой и морозной, ожидается гололед и сильные порывы ветра. В обновленном прогнозе синоптиков говорится, что в воскресенье уровень тепла опустится до минимальных показателей в ночное время – до 3 градусов мороза. Днем максимальные показатели температур ожидаются на юге, там термометры покажут до +9 градусов.
По данным синоптиков, погода в Украине 22 марта будет холодной и дождливой. На территории всей страны столбики термометров упадут в среднем до +2… +5 градусов. Только в восточных и южных областях, по данным экспертов, ожидается +4… +9 градусов тепла. В ночное время в западных областях ударят морозы. Там термометры покажут до +1… -3 градусов. В остальных регионах уровень тепла в ночное время будет держаться на уровне +2… +6 градусов. В центральных регионах ночью – 0… +2 градуса.
В Киеве погода в воскресенье 22 марта будет холодной – днем термометры покажут +2… +4 градуса, в ночное время - -1…+1 градус.
В воскресенье, по данным синоптиков, украинцев во всех областях ожидает значительное выпадение осадков в виде дождя, снега, снега с дождем. Также ожидаются шквалы ветра до 20 м/с.
Погода в Украине 22 марта по регионам:
Погода в Украине 22 марта (скриншот: meteo.gov.ua)
Синоптики также предупредили о появлении гололедицы.
Напомним, что ранее синоптики дали шокирующий прогноз на конец марта.