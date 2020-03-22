Київ засипало снігом: відео та фото аномалії

У Києві сніг (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Києві раптово пішов рясний сніг

У Києві 22 березня несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями та відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.

Варто відзначити, що раніше синоптики прогнозували на неділю випадання снігу у деяких областях України.

Снігопад у Києві 22 березня (фото: РБК-Україна)

Київ. 22 березня. З весною, друзі

До 23 березня 2013 року, звичайно, не дотягуємо... Тим не менш pic.twitter.com/reOzPC0lG7 Ukraine (@UkrainNEWS) March 22, 2020

У Києві на поточний момент оголошена надзвичайна ситуація, тому велика частина фотографій і відео зі снігом зняті з будинку або власного авто.

У мережі відзначають, що сніг падає великими пластівцями та встеляє поверхні щільним шаром.

У Києві 22 березня пішов сніг (фото: twitter.com/tvm20112)

у Києві В неділю пішов сніг (фото: twitter.com/Marichka_Iv)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня.