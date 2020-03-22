ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ засипало снігом: відео та фото аномалії

STYLERЖиття    22.03.2020 - 10:34
Київ засипало снігом: відео та фото аномалії
У Києві сніг (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Києві раптово пішов рясний сніг

У Києві 22 березня несподівано почав йти сніг. За даними користувачів мережі, аномальна для кінця березня погода почалася вранці близько 8-9 ранку в різних районах. Кияни стали ділитися фотографіями та відеозаписами незвичайного погодного явища в соціальній мережі Twitter.

Варто відзначити, що раніше синоптики прогнозували на неділю випадання снігу у деяких областях України.

Київ засипало снігом: відео та фото аномалії

Снігопад у Києві 22 березня (фото: РБК-Україна)

У Києві на поточний момент оголошена надзвичайна ситуація, тому велика частина фотографій і відео зі снігом зняті з будинку або власного авто.

У мережі відзначають, що сніг падає великими пластівцями та встеляє поверхні щільним шаром.

Київ засипало снігом: відео та фото аномалії

У Києві 22 березня пішов сніг (фото: twitter.com/tvm20112)

Київ засипало снігом: відео та фото аномалії

у Києві В неділю пішов сніг (фото: twitter.com/Marichka_Iv)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня.

У Києві заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками У кожній одиниці транспорту Києва чергуватимуть два поліцейських, - КМДА
Новини України КиївснегПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся