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Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

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Киев, Среда 13 октября 2021 19:36
Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта) Фото: в Киеве таксисты взвинтили цены (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 13 октября, последний рабочий день на этой неделе. Перед длительными выходными Киев застыл в пробках. При этом ситуацией воспользовались службы такси и взвинтили цены.

Подробней о ситуации в столице читайте в нашем материале ниже.

На ситуацию с такси также повлияли погодные условия. Вечером в Киеве начал моросить небольшой дождь. Это тоже всегда сказывается на цене такси, потому что увеличивается спрос.

Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

Скриншот

К примеру, чтобы с Подола доехать на Петропавловскую Борщаговку (16 км) необходимо заплатить не меньше 307 гривен. В некоторых службах цена поездки составляет почти 400 гривен. При этом в обычные дни такая поездка обходится в 200 гривен.

Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

Скриншот

На Проскпект Победы 121б (возле станции метро "Житомирская") с Подола (14,6 км) можно попасть за 331 гривну.

Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

Скриншот

Если же вам нужно с Подола добраться до аэропорта "Борисполь" (35,8 км), то будьте готовы отдать 726 гривен.

Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

Скриншот

На Виноградарь с Подола поездка обойдется в 330 гривен, а на Позняки - 326 гривен.

Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

Скриншоты

С Нивок на Позняки можно доехать за 494 гривны, а до Теремков - за 392 гривны.

Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

Скриншоты

Напомним, в школах Украины начали менять графики осенних каникул для детей. Основная причина - рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Мы также писали о том, что в этом месяце в Украине будут переводить стрелки часов. Страна переходит на зимнее время.

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