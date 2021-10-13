Киев застыл в предпраздничных пробках, а таксисты взвинтили цены (карта)

Сегодня, 13 октября, последний рабочий день на этой неделе. Перед длительными выходными Киев застыл в пробках. При этом ситуацией воспользовались службы такси и взвинтили цены.

Подробней о ситуации в столице читайте в нашем материале ниже .

На ситуацию с такси также повлияли погодные условия. Вечером в Киеве начал моросить небольшой дождь. Это тоже всегда сказывается на цене такси, потому что увеличивается спрос.

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К примеру, чтобы с Подола доехать на Петропавловскую Борщаговку (16 км) необходимо заплатить не меньше 307 гривен. В некоторых службах цена поездки составляет почти 400 гривен. При этом в обычные дни такая поездка обходится в 200 гривен.

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На Проскпект Победы 121б (возле станции метро "Житомирская") с Подола (14,6 км) можно попасть за 331 гривну.

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Если же вам нужно с Подола добраться до аэропорта "Борисполь" (35,8 км), то будьте готовы отдать 726 гривен.

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На Виноградарь с Подола поездка обойдется в 330 гривен, а на Позняки - 326 гривен.

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С Нивок на Позняки можно доехать за 494 гривны, а до Теремков - за 392 гривны.

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