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Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

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Київ , Середа 13 жовтня 2021 19:36
Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта) Фото: у Києві таксисти накрутили ціни (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 13 жовтня, останній робочий день цього тижня. Перед тривалими вихідними Київ застиг у заторах. При цьому ситуацією скористалися служби таксі і накрутили ціни.

Детальніше про ситуацію в столиці читайте в нашому матеріалі нижче.

На ситуацію з таксі також вплинули погодні умови. Увечері в Києві почав мрячити невеликий дощ. Це теж завжди позначається на ціні таксі, тому що збільшується попит.

Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

Скріншот

Наприклад, щоб з Подолу доїхати на Петропавлівську Борщагівку (16 км) необхідно заплатити не менше 307 гривень. У деяких службах ціна поїздки становить майже 400 гривень. При цьому в звичайні дні така поїздка обходиться в 200 гривень.

Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

Скріншот

На Проскпект Перемоги 121Б (біля станції метро "Житомирська") з Подолу (14,6 км) можна потрапити за 331 гривню.

Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

Скріншот

Якщо ж вам потрібно з Подолу дістатися до аеропорту "Бориспіль" (35,8 км), то будьте готові віддати 726 гривень.

Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

Скріншот

На Виноградар з Подолу поїздка обійдеться в 330 гривень, а на Позняки - 326 гривень.

Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

Скріншоти

З Нивок на Позняки можна доїхати за 494 гривні, а до Теремків - за 392 гривні.

Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

Скріншоти

Нагадаємо, у школах України почали змінювати графіки осінніх канікул для дітей. Основна причина - зростання захворюваності на коронавірус і ГРВІ.

Ми також писали про те, що цього місяця в Україні переводитимуть стрілки годинників. Країна переходить на зимовий час.

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