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В метро Киева появятся новые вагоны за 50 млн: какими они будут

Новина українською → Киев , Четверг 29 апреля 2021 12:22
В метро Киева появятся новые вагоны за 50 млн: какими они будут Фото: метро Киева (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Styler

В метро Киева появится 50 новых вагонов. Для этого уже выделили 50 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом пишет издание 44.ua.

Какими будут новые вагоны в метро

Отмечается, что 25 из 50 новых вагонов будут абсолютно непривычными для большинства киевлян. Они будут со сквозным проходом.

"Прежде всего - сквозной проход в вагонах увеличивает вместительность составов, поскольку сейчас пространство между вагонами у нас не используется. А в сквозном вагоне - это место, где могут находиться пассажиры во время движения поезда", - рассказал эксперт по транспорту Александр Кава.

Более того, такие составы позволяют пассажирам равномерно распределяться по всему поезду, а не скапливаться, например, в одном-двух центральных вагонах.

"Наши станции глубокого залегания построены так, что проходы между центральным залом и платформой есть только к центральной части поезда, и в торцевые вагоны идет очень мало пассажиров. При использовании сквозных вагонов, пассажиры смогут зайти в любой из них и равномерно распределяться по вагонам на свое усмотрение", - объяснил он.

В метро Киева появятся новые вагоны за 50 млн: какими они будут

Фото: примерно так могут выглядеть новые вагоны в метро Киева (pexels.com)

Вагоны построят в Украине?

Интересно, что вагоны со сквозным проходом могут построить на украинских заводах.

Якобы Крюковский вагоностроительный завод был готов еще 10 лет назад сделать составы со сквозным проходом для Киева. Но тогда сделка не состоялась.

Когда появятся новые вагоны?

Тендер на платформе ЕБРР должен был проводиться 11 марта 2021 года, но сроки перенесли. Все процедуры планируют завершить в августе 2021, а подпись под договором появится в октябре.

Новый состав вагонов прибудет на станцию Сирецко-Печерской линии ("зеленая" ветка метро). Вагоны планируют запустить сразу после открытия станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Ранее в метро Киева сделали заявление о важном нововведении, которое может коснуться каждого пассажира.

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