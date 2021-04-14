В метро Киева сделали важное заявление после продления жесткого локдауна

После продления жесткого локдауна в Киеве до 30 апреля появилось заявление "Киевского метрополитена". Подземка продолжит работу, но со строгими ограничениями - вход только по специальным пропускам и соблюдение масочного режима.

Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом интервал движения поездов в час пик из-за уменьшения пассажиропотока изменили недавно с 1 минуты 30 секунд до 2 минут.

В подземке обещают анализировать количество пассажиров и, соответственно, подстраивать по него график.

Какие еще ограничения продлят до 30 апреля включительно

Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам.

Школы и детские сады останутся закрытыми.

Заведения общепита будут работать только навынос или доставку.

Продуктовые ярмарки проводить запрещено.

Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга также призвал правоохранителей внимательнее контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил.