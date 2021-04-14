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В метро Киева сделали важное заявление после продления жесткого локдауна

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 13:30
В метро Киева сделали важное заявление после продления жесткого локдауна Фото: Метро Киева сделало заявление после продления локдауна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

После продления жесткого локдауна в Киеве до 30 апреля появилось заявление "Киевского метрополитена". Подземка продолжит работу, но со строгими ограничениями - вход только по специальным пропускам и соблюдение масочного режима.

Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом интервал движения поездов в час пик из-за уменьшения пассажиропотока изменили недавно с 1 минуты 30 секунд до 2 минут.

В подземке обещают анализировать количество пассажиров и, соответственно, подстраивать по него график.

Какие еще ограничения продлят до 30 апреля включительно

  • Весь общественный транспорт, и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам.
  • Школы и детские сады останутся закрытыми.
  • Заведения общепита будут работать только навынос или доставку.
  • Продуктовые ярмарки проводить запрещено.

Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга также призвал правоохранителей внимательнее контролировать соблюдение противоэпидемиологических правил.

Отметим, что после 30 апреля следуют пасхальные и майские праздники (1, 2, 3, 4 мая будут выходными). Затем - три рабочих дня - 5, 6, 7 число, за которыми снова три выходных дня, связанные с Днем победы - 8, 9, 10 мая. По некоторым слухам, карантин по факту продлится до понедельника, 10 мая включительно.

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