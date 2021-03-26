В метро Киева появятся необычные вагоны: такого еще не было

В метро Киева скоро появятся новые вагоны. Такие используют во многих европейских странах и для пассажиров они станут приятным сюрпризом.

Что это за вагоны

В киевском метро появятся вагоны со сквозным проходом. Между вагонами пассажиры смогут передвигаться, как в скоростных поездах Интерсити. Планируется закупить 50 таких вагонов и первыми их увидят жители Виноградаря.

Эти вагоны закупят за средства ЕБРР – Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость одного такого вагона – 1 миллион евро. Эти вагоны планируют запустить на зеленую ветку – Сырецко-Печерскую. Тендер назначен на март 2021 года, но сроки могут сдвинуться.

"Вагоны необычны тем, что они будут проходными. Все остальное в них будет, как в обычных поездах, которые на данный момент работают на линиях. О дизайне вагонов, их цвете и других особенностях можно будет говорить, когда производители подадут свои заявки", - сообщили в метрополитене.

Все тендерные процедуры планируют завершить в августе и передать вагоны в эксплуатацию после подписания договора в октябре.

Сквозной вагон метро в Торонто

Для чего нужны сквозные вагоны

В Киеве увеличивается зеленая ветка метрополитена в сторону Виноградаря. Новые вагоны будут нужны после завершения строительства двух станций – Мостицкой и Проспекта Правды. Их пообещали сдать в эксплуатацию уже в конец 2021 года.

Новые составы нужны для того, чтобы не увеличивать интервал движения поездов на зеленой ветке после открытия новых станций. Сейчас нагрузка наблюдается на станциях Позняки и Харьковская в час пик. Если с появлением новых станций интервалы станут еще длиннее, то это чревато последствиями.

Сквозной вагон метро в Токио

Что говорят эксперты о сквозных вагонах

Такие вагоны закупают метрополитены во всем мире. Они увеличивают вместительность и создают дополнительные удобства для пассажиров.

"Прежде всего – сквозной проход в вагонах увеличивает вместительность составов, поскольку сейчас пространство между вагонами у нас не используется. А в сквозном вагоне – это место, где могут находиться пассажиры во время движения поезда. Более того, такие составы позволяют пассажирам равномерно распределяться по всему поезду, а не скапливаться, например, в одном-двух центральных вагонах. При использовании сквозных вагонов, пассажиры смогут зайти в любой из них и равномерно распределяться по вагонам на свое усмотрение", – рассказал эксперт по транспорту Александр Кава.

Сквозной вагон метро в Мюнхене