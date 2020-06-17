Киев ушел под воду после очередного ливня: фото и видео

В Киеве прошел сильный дождь. На улицах города снова появились реки, через которые с трудом проезжают автомобили. Очевидцы опубликовали фотографии и видео непогоды.

Ситуация с огромными лужами, которые похожи на озера, сложилась из-за проблем с ливневками. Они в городе очень часто забиты, и поэтому вода не успевает уходить.

Киев снова затопило после сильного дождя (видео: YouTube)

Киев снова затопило после сильного дождя (фото: Telegram-канал "Киев Сейчас")

На видео видно, что из-за мощного потока воды залило переход на станции метро "Дружбы народов".

Киев снова затопило после сильного дождя (видео: YouTube)

Также ливнем затопило подъезд и квартиры дома на Святошино. В одном из домов коммунальщики поставили пластиковое "колено" в металлическую трубу ливнестока и ничем не закрепили. Сегодня "колено" выскочило, вода потекла по подъезду. Местами - затекает и в квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

Киев снова затопило после сильного дождя (видео: YouTube)

Стоит отметить, что непогода сегодня, 17 июня, наблюдается не только в столице, но и во многих городах Украины. К примеру, в Запорожье, после осадков улицы также превратились в реки, а потоки воды затопили город. В некоторых местах даже не выдержал асфальт, и вода стекала просто в пропасти, которые образовались посреди дороги.

Жители Николаева также прочувствовали на себе непогоду. Там за один час выпала почти месячная норма осадков. Кроме того, сильный ветер повалил деревья. В городе также наблюдается транспортный коллапс из-за сильных заторов.

В Запорожской области в городе Токмак выпал огромный град, а на Закарпатье бушевал сильный ливень, который стал причиной затопления улиц городов.

Напомним, в Киеве на девушку упало дерево.