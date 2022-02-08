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Киев "стал" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире (видео)

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 20:24
Киев "стал" Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире (видео) Коллаж РБК-Украина: немецкий телеканал перепутал Киев с Москвой
Автор: Роман Мирончук

Немецкий телеканал Das Erste оконфузился во время прямого эфира. Корреспондентка телеканала вещала с Майдана Незалежности, а внизу в титрах было подписано, что прямой эфир идет из Москвы.

Видео с ошибкой находится на сайте телеканала.

Данное видео вышло в эфир вчера, 7 февраля. В нем говорится о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев.

Киев &quot;стал&quot; Москвой: немецкий телеканал оконфузился в прямом эфире (видео)

Скриншот с видео

Как стало известно, во время визита Бербок ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена. Это объяснили тем, что в графиках обеих сторон произошли изменения.

Напомним, телеканал "Рада" тоже оконфузился в прямом эфире. Во время трансляции заседания правительства, где вел доклад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, телезрители услышали женский голос.

При этом закадровый голос диктора был настолько громким, что заглушил речь Шмыгаля детской считалкой про зайчика.

Мы также писали о том, что скандальный народный депутат Николай Тищенко от партии "Слуга народа" с трудом смог связать два слова. Уловить смысл в его речи было достаточно сложно.

Стоит отметить, что Тищенко часто попадает в нелепые ситуации. Недавно он перепутал Рождество с Пасхой, и в своем поздравлении украинцев 7 января в конце обращения в сети написал "Христос Воскресе".

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