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Київ "став" Москвою: німецький телеканал осоромився в прямому ефірі (відео)

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Київ , Вівторок 08 лютого 2022 20:24
Київ "став" Москвою: німецький телеканал осоромився в прямому ефірі (відео) Колаж РБК-Україна: німецький телеканал переплутав Київ з Москвою
Автор: Роман Мирончук

Німецький телеканал Das Erste осоромився під час прямого ефіру. Кореспондентка телеканалу віщала з Майдану Незалежності, а внизу в титрах було підписано, що прямий ефір йде з Москви.

Відео з помилкою знаходиться на сайті телеканалу.

Дане відео вийшло в ефір вчора, 7 лютого. У ньому йдеться про візит глави німецького МЗС Анналени Бербок до Києва.

Київ &quot;став&quot; Москвою: німецький телеканал осоромився в прямому ефірі (відео)

Скриншот з відео

Як стало відомо, під час візиту Бербок її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була скасована. Це пояснили тим, що в графіках обох сторін відбулися зміни.

Нагадаємо, телеканал "Рада" теж осоромився в прямому ефірі. Під час трансляції засідання уряду, де вів доповідь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, телеглядачі почули жіночий голос.

При цьому закадровий голос диктора був настільки гучним, що заглушив промову Шмигаля дитячою лічилкою про зайчика.

Ми також писали про те, що скандальний народний депутат Микола Тищенко від партії "Слуга народу" насилу зміг зв'язати два слова. Вловити сенс в його промові було досить складно.

Варто зазначити, що Тищенко часто потрапляє в безглузді ситуації. Нещодавно він переплутав Різдво з Великоднем, і у своєму привітанні українців 7 січня наприкінці звернення в мережі написав "Христос Воскресе".

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