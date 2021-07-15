Киев попал в рейтинг самых загрязненных городов в мире

Аномальная жара в Киеве привела к тому, что столица Украины снова оказалась в рейтинге самых загрязненных городов в мире.
По данным сервиса IQair, рано утром 15 июля Киев находился на 12 месте рейтинга. Ближе к обеду, интерактивный счетчик уже улучшил показания столицы Украины, но ненамного.
Индекс загрязнения Киева утром в четверг составлял 90 пунктов при норме 50 пунктов. Считается, что такой воздух очень вреден, особенно для людей с различными заболеваниями органов дыхания.
Скриншот
Ближе к обеду рейтинг Киева сместился на 22 позицию с уровнем загрязнения 72 пункта, что тоже превышает нормальные показатели. Людям с заболеваниями дыхательной системы стоит надевать респираторы, в помещениях держать окна закрытыми, включать очистители воздуха.
Скриншот
Как сообщили в центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, Киев этой ночью побил рекорд температуры воздуха – ночь на 15 июля стала самой теплой с 1881 года.
На первом месте рейтинга стоит город Сантьяго в Чили, уровень загрязнения – 152 пункта. Второе место занял Кабул в Афганистане – 146 пунктов. На третьем - город Сан-Паулу в Бразилии – 124 пункта. Замыкают первую пятерку Джакарта в Индонезии – 109 пунктов и Улан-Батор в Монголии – 100 пунктов.
Также в первую десятку городов с самым загрязненным воздухом попали:
Сараево, Босния и Герцеговина
Приштина, Косово
Тегеран, Иран
Дели, Индия
Осло, Норвегия
Самым чистым указывается Сан-Франциско в США, следом за ним идет Берн в Швейцарии. На третьем месте Мельбурн в Австралии, а потом - Гонконг и Янгон в Мьянме.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца июля.
А также мы рассказывали о том, как избежать теплового удара при высоких температурах воздуха.