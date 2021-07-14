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Синоптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жары

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Среда 14 июля 2021 20:50
Синоптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жары Фото: Прогноз погоды на июль 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине после аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, изменится. Синоптики прогнозируют, что температура снизится до комфортных летних градусов и будет такой до самого конца месяца.

Что будет с погодой в стране до конца месяца - читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу Gismeteo, аномальная жара в Украине ожидается до конца этой недели, а последняя декада июля будет с умеренными летними градусами.

На западе с 19-21 июля и до конца месяца температура снизится до +21+23 градусов, на остальные территории более свежий воздух придет на 1-2 дня позже.

С 24-25 июля температура снова повысится, но не до критических значений - до конца месяца ожидается +26+31. Осадков будет немного - преимущественно сухо.

Ниже смотрите прогноз погоды до конца месяца для Киева, Львова, Чернигова, Харькова, Запорожья, Днепра и Одессы.

Синоптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жарыСиноптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жарыСиноптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жарыСиноптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жарыСиноптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жарыСиноптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жарыСиноптики дали прогноз до конца июля, рассказав, ждать ли адской жары

Скрин: Прогноз погоды в Украине до конца июля (gismeteo.ua)

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что жара в Украине начнет спадать уже 20 июля.

В Украинском гидрометцентре считают, что пик зноя ожидается 14-17 июля, но уже с 16-го числа более свежий воздух начнет заходить с Запада. По прогнозу Gismeteo, 21-22-го числа посвежеет на востоке и юге страны.

Прогноз на июль от гидрометцентра говорит, что средняя месячная температура предполагается 20-25 градусов, а в Карпатах 16-18 градусов, что близко к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что такое метеозависимость, кто подвержен острой реакции на перепады погоды, и можно ли облегчить состояние при обострениях.

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